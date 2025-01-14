На юге европейской части России впервые обнаружили азиатскую ильмовую тлю

Колонии тлей состоят из крылатых живородящих самок и нимф, локализующихся на нижней стороне листьев. Вид часто сожительствует с другой инвазивной тлей азиатского происхождения, присутствующей в регионе с конца XX века. В большинстве выявленных местонахождений колонии были небольшими и не оказывали существенного влияния на деревья. Однако в отдельных случаях наблюдалось обширное повреждение молодых побегов, приводившее к деформации листьев и заметному угнетению роста растений. Ученые подозревают, что при непринятии должных мер ильмовая тля может в перспективе стать значимым вредителем.