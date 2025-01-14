На юге европейской части России впервые обнаружили азиатскую ильмовую тлю

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили в европейской части России азиатскую ильмовую тлю — вредное и опасное насекомое, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Тля замечена в ДНР, Крыму, а также в Ростовской и Запорожской областях.
«Азиатская ильмовая тля найдена в Донецкой Народной Республике, Ростовской и Запорожской областях и в Республике Крым. Это третий чужеродный вид рода Tinocallis в европейской части России. Вероятно, что все виды рода попали на территорию Европы через импорт растений-хозяев из Восточной Азии», — рассказал старший научный сотрудник Донецкого ботанического сада Александр Губин.
Ильмовая тля паразитирует на вязовых деревьях (ильм — другое название вяза). Естественный ареал этих насекомых охватывает Японию, Китай, Корейский полуостров и Приморский край России. В 1984 году вид был впервые обнаружен во Франции и в настоящий момент отмечен на территории еще 12 стран Европы, а также в Турции, Алжире, США и ЮАР.
Колонии тлей состоят из крылатых живородящих самок и нимф, локализующихся на нижней стороне листьев. Вид часто сожительствует с другой инвазивной тлей азиатского происхождения, присутствующей в регионе с конца XX века. В большинстве выявленных местонахождений колонии были небольшими и не оказывали существенного влияния на деревья. Однако в отдельных случаях наблюдалось обширное повреждение молодых побегов, приводившее к деформации листьев и заметному угнетению роста растений. Ученые подозревают, что при непринятии должных мер ильмовая тля может в перспективе стать значимым вредителем.
Исследование проходит в рамках крупного научного проекта «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов» при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.