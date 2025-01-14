Построенный в центре Минска отель выставлен на торги за 3,4 млн рублей. Информация появилась на сайте «БелЮрОбеспечение», пишет площадка недвижимости Realt.by.
В сообщении сказано, что речь идет про отель, расположенный в многофункциональном центре Centropol, который находится вблизи стадиона «Динамо» (улица Свердлова, 11−337). Несостоявшуюся гостиницу продают за долги строительного предприятия «Гермес Констракшн». Пустующие помещения, где должен был находиться отель, принадлежат компании «Ди-бизнес Солюшнз Лимитед».
Говорится, что на аукцион были выставлены пять помещений площадью от 450 до 682 квадратных метров. Каждое из них находится на отдельном уровне с шестого по десятый этаж. Комнаты предлагаются без отделки и перегородок. Начальная стоимость объекта составляет 3,4 миллиона рублей, или 986 193 долларов. Проведение торгов запланировано на 28 января 2025 года. В числе обременений указана ипотека, которая будет погашена за счет продажи объекта.
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