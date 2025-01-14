Построенный в центре Минска отель выставлен на торги за 3,4 млн рублей

Говорится, что на аукцион были выставлены пять помещений площадью от 450 до 682 квадратных метров. Каждое из них находится на отдельном уровне с шестого по десятый этаж. Комнаты предлагаются без отделки и перегородок. Начальная стоимость объекта составляет 3,4 миллиона рублей, или 986 193 долларов. Проведение торгов запланировано на 28 января 2025 года. В числе обременений указана ипотека, которая будет погашена за счет продажи объекта.