В Ростовской области число больных алкоголизмом снизилось почти на 4%

На Дону число больных алкоголизмом снизилось почти на 4% за год. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Как рассказала главврач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко, сейчас под наблюдением состоит порядка 33 тысяч пациентов. Из них больше 600 жителей заканчивают диспансерное обследование с успешным выздоровлением.
Напомним, алкоголизм — это хроническое заболевание. Человек не может отказаться от спиртных напитков. Болезнь также сопровождается психическими и соматическими патологиями.