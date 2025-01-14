Проект дублера улицы Родионова разрабатывают в Нижнем Новгороде

По информации министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона, ожидается, что она будет готова к концу марта 2025 года.
Дублер улицы Родионова планируется вдоль русла реки Кова от улицы Горького до улицы Бринского. После согласования проекта на региональном уровне его выставят на общественные обсуждения. Сроки и стоимость реализации проекта дублера пока не определены.
Напомним, весной 2023 года сало известно, что администрация Нижнего Новгорода получила разрешение на разработку проекта по строительству дублера улицы Родионова. Изначально проект должны были представлен до конца марта 2024 года, но сроки продлили.