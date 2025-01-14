47 раз ударил и задушил: 71-летнюю жительницу Башкирии убил собственный сын

Житель Учалинского района Башкирии предстанет перед судом за убийство пожилой матери. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Трагедия случилась в сентябре 2023 года. Между 43-летним мужчиной и его 71-летней матерью вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник не менее 47 раз ударил женщину тупыми предметами по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям, а затем задушил.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Мужчина не признал вину. Материалы дела направлены в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
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