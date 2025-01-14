47 раз ударил и задушил: 71-летнюю жительницу Башкирии убил собственный сын

Трагедия случилась в сентябре 2023 года. Между 43-летним мужчиной и его 71-летней матерью вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник не менее 47 раз ударил женщину тупыми предметами по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям, а затем задушил.