Минтранс Беларуси сказал о завышенных ценах на такси при заказе «от борта»

В пресс-службе обратили внимание на то, что, согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в салоне такси на видном месте должны находиться визитная карточка водителя, информация о перевозчике. Также должна быть табличка с указанием всех используемых перевозчиком тарифов. Кроме того, у пассажира в момент оформления заказа есть право на получение информации, связанной с тарифами или же ориентировочной стоимости поездки.