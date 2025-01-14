Минтранс Беларуси сказал о завышенных ценах на такси при заказе «от борта». Подробности сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
В ведомстве обратили внимание на то, что в последнее время при заказе такси «от борта» (то есть без использования мобильных приложений, диспетчеров) участились случаи выполнения заказов по необоснованно завышенным тарифам.
В пресс-службе обратили внимание на то, что, согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в салоне такси на видном месте должны находиться визитная карточка водителя, информация о перевозчике. Также должна быть табличка с указанием всех используемых перевозчиком тарифов. Кроме того, у пассажира в момент оформления заказа есть право на получение информации, связанной с тарифами или же ориентировочной стоимости поездки.
«Поэтому рекомендуем при заказе такси “от борта” уточнять у водителя ориентировочную стоимость поездки в рублях», — подчеркнули в Минтрансе.
И подчеркнули, что фразы «по тарифам», «по счетчику» могут указывать на то, что пассажира пытаются ввести в заблуждение. Также отмечается, что в случае непредоставления указанной информации человек может расторгнуть договор перевозки автомобилем-такси, потребовать возврата денег.
В ведомстве добавили, что у пассажира есть право отказаться от оплаты поездки в случае, если она выполнялась с неисправными, выключенными программной кассой или кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром (исключением являются случаи, когда такси вызываются через приложения).
Ранее власти Минска сказали, что делать при высоких ценах на такси.
Тем временем МНС предупредило о разных тарифах на услуги такси в Минске: «За поездку в такси по одному маршруту можно утром заплатить 32 рубля, а вечером 288 рублей».
А еще МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине.