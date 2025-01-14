Права работающих родителей: что нового с 2025 года

Родители вправе брать отпуска вне установленного графика. Это право предоставляется одному из родителей, если в семье есть ребенок с инвалидностью, или обоим родителям, если у них воспитываются трое и более детей младше 18 лет, среди которых хотя бы одному менее 14 лет. Также отец может взять отпуск в тот период, когда его жена находится в декретном отпуске, а женщина сможет воспользоваться своим правом на отпуск как до, так и сразу после окончания декретного отпуска.