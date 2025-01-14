Права работающих родителей: что нового с 2025 года

В семьях с детьми работающие родители пользуются рядом дополнительных прав, которые могут различаться в зависимости от обстоятельств, а также количества и возраста детей. Например, беременные женщины и те родители, чьи дети не достигли 14-летия или имеют инвалидность до 18 лет, могут трудиться в режиме неполного рабочего дня. При этом они получают оплату исходя из фактически отработанных часов.
Начиная с 2025 года работодатели будут обязаны автоматически предоставлять стандартный налоговый вычет родителям, если у них есть информация о детях. Важно проверить расчетные листки за январь 2025 года, чтобы убедиться, что вычет был учтен.
Также предусмотрено гарантированное право на сохранение рабочего места при сокращении штатов для определенных групп родителей. Это право касается одиноких родителей с детьми до 16 лет, матерей с детьми до 3 лет и единственных кормильцев, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или за несколькими детьми, если в семье есть трое и более детей младше 14 лет.
Родители вправе брать отпуска вне установленного графика. Это право предоставляется одному из родителей, если в семье есть ребенок с инвалидностью, или обоим родителям, если у них воспитываются трое и более детей младше 18 лет, среди которых хотя бы одному менее 14 лет. Также отец может взять отпуск в тот период, когда его жена находится в декретном отпуске, а женщина сможет воспользоваться своим правом на отпуск как до, так и сразу после окончания декретного отпуска.
Кроме того, любой родитель может оформить больничный или отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, причем это можно делать по очереди. Для ухода за несколькими детьми такое оформление возможно одновременно. Важно отметить, что отпуск по уходу можно прервать, и при этом пособие сохранится, что позволяет родителям легче балансировать между работой и заботой о детях.