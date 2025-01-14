Тайна голубой воды из-под крана в домах жителей Находки раскрыта — версия горводоканала

Также, по словам специалистов, вода на водозаборе и в разводящей сети по Находке ежедневно проверяется. В каждый дом города она подаётся в соответствии с требованиями СаНПин. Всего в 2024 году было проведено 45 589 анализов воды и стоков. На всех этапах контроля ухудшения качества воды и стоков не обнаружено.