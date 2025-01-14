Тайна голубой воды из-под крана в домах жителей Находки раскрыта — версия горводоканала

Жительница дома, расположенного на Арсеньева в Находке, столкнулась с необычным явлением: из крана потекла голубая вода. Видео с этим инцидентом быстро стало «вирусным» в Сети, вызвав волну обсуждений и догадок. Водоканал города прояснил ситуацию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) МУП «Находка-Водоканал».
В комментариях пользователи выдвигали самые разные версии: от аварии на сетях до загрязнения химическими веществами. Однако представители горводоканала оперативно отреагировали.
«Это может быть лишь не исправная запорная арматура (скорее всего, обратный клапан) в данной квартире вкупе с синей обеззараживающей “таблеткой” в бачке квартиры кого-то из соседей сверху», — уточнили в ведомстве.
«Нужно звонить в свою обслуживающую организацию, чтобы провели необходимые ремонтные работы. Внутридомовые сети — их ответственность», — отметили в ведомстве.
Также, по словам специалистов, вода на водозаборе и в разводящей сети по Находке ежедневно проверяется. В каждый дом города она подаётся в соответствии с требованиями СаНПин. Всего в 2024 году было проведено 45 589 анализов воды и стоков. На всех этапах контроля ухудшения качества воды и стоков не обнаружено.