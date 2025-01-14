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В Таганроге в январе начала цвести сирень

В Таганроге жители рассказали о цветущей сирени в январе.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге местных жителей удивила цветущая сирень в январе. Кадры зеленых распустившихся листьев горожане опубликовали в местных пабликах в социальных сетях. Сирень начала цвести в канун Старого Нового года 12 января.

Отметим, что растение начинает цвести с мая по июнь, когда на улице уже держится стабильно теплая погода. Однако в этом году декабрь и начало января выдались по-настоящему весенними. Столбики термометров поднимались до +15 градусов.

В комментариях под постом местные жители обеспокоены тем, сможет ли растение пережить заморозки и целый месяц зимы. Синоптики обещают морозы до −7 градусов.

флора и фауна