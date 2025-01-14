Минздрав Беларуси сказал, что 60% заболевших ОРИ являются дети. Подробности в эфире телеканала ОНТ сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Светлана Нечай.
— Учитывая, что 60% среди заболевших — дети, особенно активно работают педагоги и медицинские работники, чтобы не допустить в организованные коллективы детей с признаками респираторных инфекций, — обратила внимание представитель Министерства здравоохранения.
По ее словам, ситуация с острыми респираторными инфекциями является контролируемой в стране. Нечай заметила, что заболеваемость по отношению к уровню 2024 года на 25% ниже.
Ранее Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси.
Кстати, Минздрав объявил о новых мерах против вирусных инфекций после слов Лукашенко.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Минздраву проанализировать эпидемиологическую ситуацию в Беларуси: «Если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию».