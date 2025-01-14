В Самаре будут устранять утечки холодной воды по 10 адресам 14 января

Ремонтные работы будут проводить на улицах Пионерской, 89, Калинина, 7б, Луганской, 14, Авроры, 16, Липяговской, 3а, Тракторной, 18. Также утечки должны быть устранены на улицах Краснопресненской, 116, 22 Партсъезда, 2 г, Дыбенко, 118 и Ташкентской, 79.