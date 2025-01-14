В Самаре будут устранять утечки холодной воды по 10 адресам 14 января

Во вторник, 14 января, в Самаре ресурсники планируют устранить утечки холодной воды по 10 адресам. Опубликован полный список. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
Ремонтные работы будут проводить на улицах Пионерской, 89, Калинина, 7б, Луганской, 14, Авроры, 16, Липяговской, 3а, Тракторной, 18. Также утечки должны быть устранены на улицах Краснопресненской, 116, 22 Партсъезда, 2 г, Дыбенко, 118 и Ташкентской, 79.
Помимо этого, предусмотрены плановые работы на насосной станции подкачки на проспекте Кирова. Там заменят 10 задвижек. Должны обновить и водопроводный узел на улице Мориса Тореза, 101а.
Еще в четырех местах города продолжаются перекладки канализационных линий. Работы проводятся на улицах Пензенской и Земеца, пр. Ленина, в переулке Измайловском.