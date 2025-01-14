Стоимость проезда на электричках изменится в Нижегородской области

Стоимость проезда в пригородных поездах изменится в Нижегородской области с 15 января. Об этом сообщает РЖД.
Минимальная стоимость проезда в пригородных поездах на территории Нижегородской области повысится до 37 рублей. При оплате электронным кошельком цена составит 35 рублей.
Теперь поездка до Арзамаса обойдётся в 338 рублей, до Балахны — 132 рубля, до Заволжья — 179 рублей, до Уреня 472 рубля, до Мурома — 338 рублей, до Суроватихи — 179 рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что количество рейсов электричек из Нижнего Новгорода увеличилось.