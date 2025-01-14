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Стоимость проезда на электричках изменится в Нижегородской области

Минимальная стоимость проезда в пригородных поездах повысится с 35 рублей до 37 рублей.

Источник: Нижегородская правда

Стоимость проезда в пригородных поездах изменится в Нижегородской области с 15 января. Об этом сообщает РЖД.

Минимальная стоимость проезда в пригородных поездах на территории Нижегородской области повысится до 37 рублей. При оплате электронным кошельком цена составит 35 рублей.

Теперь поездка до Арзамаса обойдётся в 338 рублей, до Балахны — 132 рубля, до Заволжья — 179 рублей, до Уреня 472 рубля, до Мурома — 338 рублей, до Суроватихи — 179 рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что количество рейсов электричек из Нижнего Новгорода увеличилось.