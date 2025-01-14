Гигантская «дыра» образовалась на Солнце: опасно или нет

«Сам по себе рост скорости, если он плавный, к магнитным бурям не приводит, но, если посмотреть на форму дыры, то она сложная, темные области перемежаются с яркими. По этой причине скорость ветра может испытывать резкие перепады, раскачивая магнитное поле Земли, и, хотя прямых прогнозов на бури пока нет, скорее всего, штормить все же будет».