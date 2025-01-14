Людей меньше, выработка больше. В Смольном рассказали, как закон о такси повлиял на водителей

«Наверное, можно отметить, что из-за регламентирования правил выпуска радикально меньше стало тех самозанятых, кто на пару часов в день подключался. То есть теперь рациональнее работать 8-часовой день. Так что, может быть, общее количество водителей и снизилось, но выработка увеличилась», — подчеркнул он.
Напомним, закон о такси вступил в силу в 2023 году, частично — с сентября 2024-го. Среди прочего он регламентировал расцветку автомобилей, предрейсовые осмотры, правила обслуживания на вокзалах и в аэропортах, оформление полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Противники закона опасались, что все эти требования приведут к оттоку водителей из легальных таксопарков и агрегаторов.