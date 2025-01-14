Так себе поздравление со Старым Новым Годом: В Кишиневе опять отключат электричество — рассказываем, кто проведёт праздник в темноте

Узнайте, где сегодня запланированы отключения электричества.
О работах на вторник сообщает поставщик.
Ботаника:
Грэдина Ботаникэ, 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 18/1, 20, 999, Сармизеджетуса, 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 — с 08:50 до 16:30.
Буюканы:
Примэверий, 25, Ш. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2/2, ⅖, 2A, 2B, 6−20 — с 09:40 до 17:00.
И. Пеливан, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 36/1, 40, 40/1, 40/3, В. Лупу, 56, 107 — с 11:00 до 17:00.
Каля Ешилор, 1, 1A, 1V, 3/1 — с 09:50 до 17:00.
Чеканы:
Индустриальная, 54, Лунка Быкулуй, 28/1, 29, 33, 41/1, Заводская, 104, 120−130, 134−136, 140−142, 171/2, 9999 — с 09:10 до 17:00.