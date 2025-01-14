Так себе поздравление со Старым Новым Годом: В Кишиневе опять отключат электричество — рассказываем, кто проведёт праздник в темноте

Примэверий, 25, Ш. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2/2, ⅖, 2A, 2B, 6−20 — с 09:40 до 17:00.