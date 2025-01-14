В ТиНАО завершается строительство еще одного пожарного депо

«Новое пожарное депо площадью около 2,6 тысячи квадратных метров появится в поселке Воскресенское. Объект рассчитан на четыре машино-места. Сейчас готовность депо превышает 85 процентов, закончить его строительство планируют этим летом. После возведения этого здания завершится реализация мероприятий по строительству пожарных депо на территории ТиНАО в рамках городской программы “Безопасный город”», — рассказал Владимир Ефимов.