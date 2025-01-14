В ТиНАО завершается строительство еще одного пожарного депо

В районе Коммунарка в ТиНАО завершается строительство пожарного депо на четыре машино-места. Работы ведутся в рамках программы «Безопасный город», которая входит в столичную Адресную инвестиционную программу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новое пожарное депо площадью около 2,6 тысячи квадратных метров появится в поселке Воскресенское. Объект рассчитан на четыре машино-места. Сейчас готовность депо превышает 85 процентов, закончить его строительство планируют этим летом. После возведения этого здания завершится реализация мероприятий по строительству пожарных депо на территории ТиНАО в рамках городской программы “Безопасный город”», — рассказал Владимир Ефимов.
Объект в Воскресенском оснастят учебно-тренировочной башней со скалодромом, спортивной площадкой, учебными пожарными гидрантами. Кроме того, строители возводят здание газовой котельной и склад материалов. В депо оборудуют помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, кабинет фельдшера с процедурной. К объекту ведет удобная подъездная автодорога.
«Ранее в ТиНАО завершили строительство еще одного депо. Объект площадью 4,2 тысячи квадратных метров возвели в деревне Картмазово. В рассчитанном на шесть машин здании оборудовали помещения для специальной техники и ее обслуживания, пункт связи, кабинет фельдшера с процедурной, комнаты отдыха, учебные классы и тренажерный зал», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в депо будут работать 144 человека, в том числе 22 человека дежурной смены.
Помимо пожарного депо в деревне Картмазово, в 2024 году на территории ТиНАО построили еще три пожарных депо в общей сложности на 10 машино-мест. Новые объекты получили деревня Рассудово в Бекасове, деревня Никульское в Щербинке и поселок Первомайское в районе Филимонковский.
С момента присоединения к столице Троицкого и Новомосковского административных округов там построили 16 пожарных депо в общей сложности на 64 поста. Это позволило значительно повысить оперативность реагирования специальных служб во время чрезвычайных ситуаций. Среднее время прибытия расчетов к месту пожара сократилось вдвое.