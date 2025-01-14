На МЦД-4 вышло еще шесть поездов «Иволга 4.0»

В новогодние каникулы на четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) совместно с перевозчиком, Центральной пригородной пассажирской компанией, направили еще шесть новейших поездов «Иволга 4.0». Теперь пассажиров этого маршрута перевозят уже 10 электропоездов этой серии. Всего же на диаметрах курсирует свыше 80 составов «Иволга 4.0».
«Мы продолжаем активную работу по обновлению подвижного состава, как поручил Сергей Собянин. Сегодня более 80 современных электропоездов “Иволга” курсируют по МЦД. Они обеспечивают комфортные поездки и высокие стандарты обслуживания для миллионов пассажиров. Поезда этой серии — лучшее решение для городских маршрутов с интенсивным пассажиропотоком», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Московские центральные диаметры — это один из самых молодых парков электропоездов в Европе. Средний возраст подвижного состава составляет всего семь лет. Для сравнения, в 2011 году этот показатель в московском железнодорожном транспорте достигал 24 лет. К сегодняшнему дню доля новых поездов увеличилась с пяти до 90 процентов.
В первый год работы МЦД-1 и МЦД-2 городу удалось полностью обновить их парки. А в течение пяти лет для них поставили 258 современных поездов. На МЦД-3 курсируют как «Иволги 3.0», так и «Иволги 4.0».
Сегодня на диаметральных маршрутах пассажиров перевозят 16 современных поездов, из них уже более половины — это «Иволги 4.0», созданные специально для работы в городских условиях и отвечающие актуальным требованиям к комфорту и качеству.
«Иволга» — это современный отечественный поезд. 97 процентов комплектующих сделаны в России. 11-вагонные составы способны перевозить свыше 2,5 тысячи пассажиров одновременно. Ускоренную посадку и высадку обеспечивает наличие третьей двери в вагонах (кроме головных).
Лаконичная темная «маска» подчеркивает технологичность модели, интерьер выполнен в ежевичных оттенках. Мягкие эргономичные кресла, просторный салон, зарядные устройства для гаджетов и система климат-контроля обеспечивают комфорт для пассажиров в любое время года.
Сегодня поезда серии «Иволга» играют ключевую роль в совершенствовании транспортной инфраструктуры столицы, обслуживая все линии Московских центральных диаметров. Развитие МЦД продолжается и в области инфраструктуры: создаются новые московские городские вокзалы и реконструируются существующие станции. Так, в 2024 году завершили строительство московского городского вокзала Митьково МЦД-3, а также открыли новые вестибюли некоторых станций.