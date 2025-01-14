На МЦД-4 вышло еще шесть поездов «Иволга 4.0»

Московские центральные диаметры — это один из самых молодых парков электропоездов в Европе. Средний возраст подвижного состава составляет всего семь лет. Для сравнения, в 2011 году этот показатель в московском железнодорожном транспорте достигал 24 лет. К сегодняшнему дню доля новых поездов увеличилась с пяти до 90 процентов.