Создан комплекс, облегчающий моделирование и тестирование графовых алгоритмов

По словам разработчиков, актуальность подобного инструмента особенно важна в условиях развития информационных технологий и все более масштабного применения методов анализа больших данных. Программа не только ускоряет научные изыскания и улучшает качество экспериментов, но и служит мощной основой для проверки новых теоретических гипотез. В перспективе ее можно интегрировать в системы поддержки принятия решений в промышленности, логистике, телекоммуникациях и IT-секторе.