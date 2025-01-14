Создан комплекс, облегчающий моделирование и тестирование графовых алгоритмов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева разработали программный комплекс, который облегчит задачи моделирования, анализа и тестирования графовых алгоритмов в исследовательских и практических областях, сообщили в Минобрнауки России.
«В основе программы лежит алгоритм генерации случайных графов с учетом таких параметров, как количество вершин, ориентированность и взвешенность ребер, а также коэффициент ветвления. При этом система автоматически проверяет совместимость заданных настроек, чтобы формируемые структуры корректно отражали сложность и специфику исследуемой предметной области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные доступны не только в текстовом формате, но и в виде векторного изображения, что делает процесс анализа и обработки графов более наглядным.
Разработка может применяться при моделировании сложных систем, тестировании алгоритмов на разнообразных наборах данных, а также в исследованиях по теме графовых нейронных сетей. В министерстве добавили, что использование языка программирования Scala и оптимизация кода позволили добиться компактного размера итоговой сборки — около 12,6 мегабайта, что упрощает интеграцию решения в существующие экосистемы анализа данных.
По словам разработчиков, актуальность подобного инструмента особенно важна в условиях развития информационных технологий и все более масштабного применения методов анализа больших данных. Программа не только ускоряет научные изыскания и улучшает качество экспериментов, но и служит мощной основой для проверки новых теоретических гипотез. В перспективе ее можно интегрировать в системы поддержки принятия решений в промышленности, логистике, телекоммуникациях и IT-секторе.
В дальнейшем функционал программы можно расширить за счет интеграции с инструментами машинного обучения и создания дополнительных модулей для анализа графов.