Бастрыкин заинтересовался жалобой многодетной матери из аварийного дома в Омске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жительницы Омска, которая вместе с четырьмя детьми проживает в аварийном доме 1962 года постройки на улице Комсомольский городок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Многодетная мать пожаловалась, что многоквартирный дом был признан аварийным в 2020 году, но власти не приняли мер по его расселению. На данный момент дом находится в непригодном для проживания состоянии: протекает кровля, разрушается кирпичная кладка, уровень износа коммуникаций превышает допустимый.
Омичке также не предоставили земельный участок для строительства дома, на которые она имеет право по закону.
Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.
Ранее мы сообщали, что председатель Александр Бастрыкин потребовал проверить детский сад в Омске после жалобы матери одного из детей на холод в помещениях.