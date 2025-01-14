Бастрыкин заинтересовался жалобой многодетной матери из аварийного дома в Омске

Многодетная мать пожаловалась, что многоквартирный дом был признан аварийным в 2020 году, но власти не приняли мер по его расселению. На данный момент дом находится в непригодном для проживания состоянии: протекает кровля, разрушается кирпичная кладка, уровень износа коммуникаций превышает допустимый.