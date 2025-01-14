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Главные новости 14 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 14 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 января 2025 года.

В Казани после атаки украинских дронов начался пожар

В ночь на 14 января после очередной атаки БПЛА в пригороде Казани загорелась цистерна с газом. Экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание. На место происшествия прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Пострадавших в результате ЧП нет.

В США разработали законопроект о покупке Гренландии

Источник: Reuters

Представители Республиканской партии в Конгрессе США представили проект закона, который обеспечит правовую основу для реализации плана избранного президента Дональда Трампа о покупке Гренландии. Законопроект предоставляет право американскому лидеру вступить в переговоры с Данией о приобретении автономии.

Индия откажет в разгрузке нефтяным танкерам, попавшим под санкции США

Танкеры с российской нефтью, включенные в новый санкционный перечень США, не смогут разгружаться в портах Индии. После введения новых ограничений индийские банки будут требовать документы, доказывающие, что нефть поступает от разрешенных поставщиков.

Совет ЕС пригласил Швейцарию в «военный Шенген»

Источник: Reuters

Совет Евросоюза принял решение о включении Швейцарии в программу «военного Шенгена». Документ обеспечивает оперативную переброску войск НАТО по всей территории Европы без проверок на границах. Кроме стран ЕС, в программе участвуют США, Канада, Великобритания и Норвегия.

В Китае готовятся продать часть активов TikTok Маску

Источник: Reuters

В КНР рассматривают возможность передачи управления операциями соцсети TikTok в США Илону Маску. До 19 января китайская компания ByteDance должна либо продать соцсеть, либо прекратить ее деятельность на территории Соединенных Штатов.

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