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Часть Севастополя во вторник обесточена

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. Во вторник часть Севастополя останется без света из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Севастопольэнерго».

По данным предприятия, подачу электричества ограничат 14 января до 17:00. В частности, света не будет по ряду домов на бульваре Гидронавтов, на территории садовых товариществ «Корабел», «Родник» и «Золотая балка», частично в проездах Стрелковом и Фрегатном, по улицам Полевой, Ивана Франко, Урожайной, Коцюбинского, Котляревского, Василия Шукшина, Тайфунной, Виноградной, Паши Ангелиной, Дуплия, Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина, в Компасном переулке.

Также в указанное время уличное освещение будет отсутствовать на седьмом и десятом километрах Балаклавского шоссе.

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