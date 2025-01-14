Часть Севастополя во вторник обесточена

По данным предприятия, подачу электричества ограничат 14 января до 17:00. В частности, света не будет по ряду домов на бульваре Гидронавтов, на территории садовых товариществ «Корабел», «Родник» и «Золотая балка», частично в проездах Стрелковом и Фрегатном, по улицам Полевой, Ивана Франко, Урожайной, Коцюбинского, Котляревского, Василия Шукшина, Тайфунной, Виноградной, Паши Ангелиной, Дуплия, Вологодова, Георгия Москаленко, Толмачева, Михаила Кологривова, Комдива Ласкина, в Компасном переулке.