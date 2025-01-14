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Стали известны подробности смертельной аварии, в которой погиб водитель Lada Largus

МЧС и ГАИ назвали причину смертельного ДТП на трассе Уфа-Бирск-Янаул.

Источник: Комсомольская правда

МЧС и Госавтоинспекция Башкирии рассказали подробности смертельной аварии в Бирском районе.

Трагедия случилась сегодня утром на 96 километре трассы Уфа-Бирск-Янаул. Возле деревни Романовка лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Lada Largus. 45-летний водитель «Рено» и его двое пассажиров 18 и 60 лет получили различные травмы, последних двух госпитализировали. 57-летнего водителя «Ларгуса» зажало металлом, его спасатели деблокировали и извлекли с помощью гидравлического инструмента. К сожалению, мужчина погиб.

На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

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