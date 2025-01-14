Создан компактный беспилотный катер для изучения водоемов

Как уточнили в пресс-службе, сегодня разработка безэкипажных катеров в основном сосредоточена на крупных системах, которые предназначены для выполнения сложных задач, таких как разведка в открытом море, обследование глубоководных участков и транспортировка грузов. В сегменте же малых безэкипажных катеров есть дефицит, хотя компактные автономные платформы имеют множество преимуществ — эксплуатационная и логистическая мобильность, малая масса и энергоэффективность, а также широкий спектр возможных применений за счет модульности и возможности внедрения в систему дополнительных подсистем.