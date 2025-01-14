Создан компактный беспилотный катер для изучения водоемов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали компактный беспилотный катер. При оснащении различными датчиками он может использоваться как для мониторинга состояния окружающей водной среды, так и для доставки грузов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали малый безэкипажный автономный катер, который может использоваться в различных сферах благодаря своей универсальной конструкции. Беспилотник способен автоматически следовать по заданному маршруту и передавать данные с установленных датчиков в реальном времени. Испытания аппарата успешно прошли на водоемах Карелии и Ленинградской области», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, ассистента кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Георгия Колева.
Как уточнили в пресс-службе, сегодня разработка безэкипажных катеров в основном сосредоточена на крупных системах, которые предназначены для выполнения сложных задач, таких как разведка в открытом море, обследование глубоководных участков и транспортировка грузов. В сегменте же малых безэкипажных катеров есть дефицит, хотя компактные автономные платформы имеют множество преимуществ — эксплуатационная и логистическая мобильность, малая масса и энергоэффективность, а также широкий спектр возможных применений за счет модульности и возможности внедрения в систему дополнительных подсистем.
Разработка ученых ЛЭТИ имеет небольшие размеры (125 45 65 см). Катер может развивать скорость до 40 км/ч, гарантируя при этом стабильную и продолжительную, в течение 12 часов, работу при автономном плавании. Он оснащен двумя аккумуляторами и планировщиком маршрута, который является ключевым элементом автономного управления и отвечает за точное следование катера по заранее заданным контрольным точкам с точностью до 3 метров.
В пресс-службе добавили, что в катере также есть многолучевой эхолот для создания карт рельефа дна, камера для оценки местности, датчики оценки качества воды. Благодаря модульности такие беспилотники могут работать в сфере автоматизированной доставки грузов, мониторинга состояния окружающей водной среды, разведки водной обстановки, установки боновых (плавучих) заграждений при загрязнениях водной поверхности, а также решать задачи в области безопасности.