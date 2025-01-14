Санэпидслужба отреагировала на видео в сети с тараканами среди ящиков с фруктами в магазине в Минске

Сообщается, что в указанной торговой сети и ранее выявляли тараканов, за что ответственное лицо было привлечено к административной ответственности и получило штраф. В Санэпидслужбе отметили, что в этот раз руководителю сети были направлены предложения, касающиеся устранения причин и условий, которые способствуют санитарным нарушениям. Специалисты подчеркнули, что профилактические мероприятия будут проводиться до полного уничтожения насекомых.