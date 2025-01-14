Санэпидслужба отреагировала на видео в сети с тараканами среди ящиков с фруктами в магазине в Минске

Санэпидслужба отреагировала на видео в TikTok о тараканах в минском гипермаркете, пишет агентство «Минск-Новости».
Говорится, что в TikTok распространяется видео из минского магазина, расположенного в крупном торговом центре, на котором среди ящиков с фруктами находятся тараканы. Данное видео заметили специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и пришли с проверкой в торговый объект.
Было установлено, что в гипермаркете дезинсекция проводится регулярно. Так, в декабре 2024 она была сделана дважды. В последний раз ее проводили 8 января 2025 года. Кроме того, планировалось травить тараканов в ночь с 15 на 16 января.
Сообщается, что в указанной торговой сети и ранее выявляли тараканов, за что ответственное лицо было привлечено к административной ответственности и получило штраф. В Санэпидслужбе отметили, что в этот раз руководителю сети были направлены предложения, касающиеся устранения причин и условий, которые способствуют санитарным нарушениям. Специалисты подчеркнули, что профилактические мероприятия будут проводиться до полного уничтожения насекомых.
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