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В Краснодаре 27 спецмашин очищали ночью дороги и мосты от снега

Больше 117 тонн песко-соляной смеси использовали для обработки дорог от гололеда в Краснодаре.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре всю ночь очищали дороги и мосты от снега. На улицах города работали 27 спецмашин. Об этом сообщил глава краевого центра Евгений Наумов.

«Также проезжие части посыпали материалами от гололеда. За ночь использовали свыше 117 тонн песко-соляной смеси», — написал глава Краснодара в своем telegram-канале.

515 человек расчищали остановки, пешеходные переходы, включая подземные. Всего на уборку снега и гололеда в городе подготовили 47 единиц спецтехники.

Жителей просят не забывать о правилах безопасности и быть осторожными на дорогах.

ЖКХ