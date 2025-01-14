В Краснодаре 27 спецмашин очищали ночью дороги и мосты от снега

В Краснодаре всю ночь очищали дороги и мосты от снега. На улицах города работали 27 спецмашин. Об этом сообщил глава краевого центра Евгений Наумов.
«Также проезжие части посыпали материалами от гололеда. За ночь использовали свыше 117 тонн песко-соляной смеси», — написал глава Краснодара в своем telegram-канале.
515 человек расчищали остановки, пешеходные переходы, включая подземные. Всего на уборку снега и гололеда в городе подготовили 47 единиц спецтехники.
Жителей просят не забывать о правилах безопасности и быть осторожными на дорогах.