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Поезда на Витебском направлении следуют с опозданием до 15 минут

Электрички на Витебском направлении следуют с задержками до 15 минут, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания 14 января.

«Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения», — говорится в сообщении.

По данным «Фонтанки», электропоезда задержали в районе Павловска. Позже пассажирам сообщили, что на путях был травмирован человек. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажирка такси погибла после столкновения машины с электричкой под Петербургом. Инцидент случился 12 января на железнодорожном переезде «Щеглово — Кирпичный завод».