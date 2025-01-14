Поезда на Витебском направлении следуют с опозданием до 15 минут

«Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения», — говорится в сообщении.
По данным «Фонтанки», электропоезда задержали в районе Павловска. Позже пассажирам сообщили, что на путях был травмирован человек. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажирка такси погибла после столкновения машины с электричкой под Петербургом. Инцидент случился 12 января на железнодорожном переезде «Щеглово — Кирпичный завод».