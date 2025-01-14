Детский каток появится на воронежской Адмиралтейке в следующем сезоне

В следующем сезоне, ближе к зимним каникулам, обе локации вновь откроются для горожан, при этом — претерпят некоторые изменения. На площади Ленина, в частности, попробуют организовать больше интерактивных развлечений для детей, чтобы им было чем заняться. А на ледовой арене на набережной для юных фигуристов появится отдельная площадка, где малыши смогут кататься не рискуя быть сбитыми более опытными посетителями.
"Считаю, что мы приняли правильное решение: не приобрели каток сразу, а взяли, по совету производителя, в аренду, — отметил градоначальник во время вчерашней планерки в мэрии.
— Новая площадка, новая территория — не было опыта. Сложно было спрогнозировать востребованность. Но, несмотря на то, что это в городе был не единственный каток, тем не менее, самый посещаемый. На следующий год дал поручение с той же компанией предусмотреть варианты в части отделения детского катка, потому что были такие пожелания".
Также мэр анонсировал расширение парковочной зоны около Адмиралтейской площади к летнему сезону, о чем вчера также говорил и губернатор Александр Гусев.