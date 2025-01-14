Детский каток появится на воронежской Адмиралтейке в следующем сезоне

— Новая площадка, новая территория — не было опыта. Сложно было спрогнозировать востребованность. Но, несмотря на то, что это в городе был не единственный каток, тем не менее, самый посещаемый. На следующий год дал поручение с той же компанией предусмотреть варианты в части отделения детского катка, потому что были такие пожелания".