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В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В рамках официального визита президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты подписан Меморандум о сотрудничестве между министерством транспорта РУз и компанией ОАЭ JETEX. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РУз.

Источник: Sputnik.uz

Как отмечается, данный документ, подписанный на встрече министра транспорта Илхома Махкамова с учредителем компании JETEX Аделем Мардини, создаст основу для реализации новых перспективных проектов в сфере гражданской авиации Узбекистана.

В частности, компания JETEX реализует в аэропорту «Ташкент-Восточный» инвестиционный проект по организации обслуживания VIP и CIP клиентов на основе государственно-частного партнерства в форме FBO.

«В рамках проекта будут налажены услуги по ремонту, продаже и хранению в сфере бизнес авиации. Будут внедрены услуги аэротакси и VIP такси. Это, в свою очередь, положительно скажется на развитии туристической отрасли и создаст удобства для VIP-клиентов».

отметили в ведомстве.

Кроме того, в республике будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест в сфере бизнес-авиации.

«Опираясь на передовой опыт компании JETEX, удастся обеспечить надежное и устойчивое развитие деловой авиации в нашей стране».

добавили в Минтрансе.

Для справки: компания Jetex, основанная в 2005 году, на сегодняшний день создала глобальную сеть с 30 бизнес-объединениями на 5 континентах. Обслуживает клиентов более чем в 50 точках по всему миру, включая Ближний Восток, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Америку.

FBO (Fixed Base Operator) — оказывающий комплексные сервисные услуги воздушным судам и пассажирам в аэропортах, в частности, услуги по заправке, парковке, хранению в ангарах, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.

экономика