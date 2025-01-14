В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности

Для справки: компания Jetex, основанная в 2005 году, на сегодняшний день создала глобальную сеть с 30 бизнес-объединениями на 5 континентах. Обслуживает клиентов более чем в 50 точках по всему миру, включая Ближний Восток, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Америку.