В Узбекистане появится услуга аэротакси — подробности

Как отмечается, данный документ, подписанный на встрече министра транспорта Илхома Махкамова с учредителем компании JETEX Аделем Мардини, создаст основу для реализации новых перспективных проектов в сфере гражданской авиации Узбекистана.
В частности, компания JETEX реализует в аэропорту «Ташкент-Восточный» инвестиционный проект по организации обслуживания VIP и CIP клиентов на основе государственно-частного партнерства в форме FBO.
«В рамках проекта будут налажены услуги по ремонту, продаже и хранению в сфере бизнес авиации. Будут внедрены услуги аэротакси и VIP такси. Это, в свою очередь, положительно скажется на развитии туристической отрасли и создаст удобства для VIP-клиентов».
Кроме того, в республике будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест в сфере бизнес-авиации.
«Опираясь на передовой опыт компании JETEX, удастся обеспечить надежное и устойчивое развитие деловой авиации в нашей стране».
Для справки: компания Jetex, основанная в 2005 году, на сегодняшний день создала глобальную сеть с 30 бизнес-объединениями на 5 континентах. Обслуживает клиентов более чем в 50 точках по всему миру, включая Ближний Восток, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Америку.
FBO (Fixed Base Operator) — оказывающий комплексные сервисные услуги воздушным судам и пассажирам в аэропортах, в частности, услуги по заправке, парковке, хранению в ангарах, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.