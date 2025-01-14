На месте откачки мазута с «Волгонефти-239» есть угроза обрушения скальной породы

«Продолжаются работы по устранению нефтепродукта в районе кормовой части танкера “Волгонефть-239”. Продолжаются работы по укреплению дороги со стороны моря: существует угроза обрушения скальной породы, спланирована работа по обследованию на возможность проведения взрывных работ», — говорится в сообщении.
Как добавили в МЧС, совершен 121 рейс по вывозу нефтепродуктов. Вывезено более 946 тонн и собрано 47,6 куб. м нефтесодержащей жидкости. Кроме того, продолжаются работы по созданию искусственной гавани вокруг кормовой части танкера для недопущения попадания мазута в открытое море, отсыпано около 50 м.
Утечка нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть-239», который выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района, была обнаружена в пятницу. Площадь пятна нефтепродуктов оценивалась почти в 2,8 тыс. кв. м.