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На месте откачки мазута с «Волгонефти-239» есть угроза обрушения скальной породы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Угроза обрушения скальной породы существует на месте ликвидации утечки нефтепродуктов в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Продолжаются работы по устранению нефтепродукта в районе кормовой части танкера “Волгонефть-239”. Продолжаются работы по укреплению дороги со стороны моря: существует угроза обрушения скальной породы, спланирована работа по обследованию на возможность проведения взрывных работ», — говорится в сообщении.

Как добавили в МЧС, совершен 121 рейс по вывозу нефтепродуктов. Вывезено более 946 тонн и собрано 47,6 куб. м нефтесодержащей жидкости. Кроме того, продолжаются работы по созданию искусственной гавани вокруг кормовой части танкера для недопущения попадания мазута в открытое море, отсыпано около 50 м.

Утечка нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть-239», который выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района, была обнаружена в пятницу. Площадь пятна нефтепродуктов оценивалась почти в 2,8 тыс. кв. м.

МЧС