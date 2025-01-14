Целый день без воды: Где в Кишиневе перекроют водоснабжение во вторник, 14 января, — публикуем адреса

Ул. Н. Димо, М. П. Мовилэ, пер. 1, 2 М. П. Мовилэ, Кауказулуй, Виилир, Донич, Извоарелор, М. Дософтей, Фэцарилор, Бисеричий, Плопилор, Г. Музическу, И. Крянгэ, А. Пэунеску, Сф. Андрей, Д. Кантемира, А. Лэпушняну, С. Герман, А. Донич, Г. Уреке, А. Орлова, И. Солтыс, Ш. Чобану, Рэзешилор, Картуша, Гр. Уреке, Плопилор, пер. Плопилор, П. Рареш, В. Лупу, М. Г. Гросу, М. Одатюк, «Стругураш».