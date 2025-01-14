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Целый день без воды: Где в Кишиневе перекроют водоснабжение во вторник, 14 января, — публикуем адреса

О запланированных работах сообщает поставщик.

Источник: Комсомольская правда

Отключения воды в Кишинёве и Дурлештах: список адресов.

О запланированных работах сообщает поставщик.

В частности, во вторник, 14 января, воды с 09:00 до 17:00 не будет по следующим адресам.

В столице:

Ул. Сперанцей, Пр. Дидык.

В Дурлештах:

Ул. Н. Димо, М. П. Мовилэ, пер. 1, 2 М. П. Мовилэ, Кауказулуй, Виилир, Донич, Извоарелор, М. Дософтей, Фэцарилор, Бисеричий, Плопилор, Г. Музическу, И. Крянгэ, А. Пэунеску, Сф. Андрей, Д. Кантемира, А. Лэпушняну, С. Герман, А. Донич, Г. Уреке, А. Орлова, И. Солтыс, Ш. Чобану, Рэзешилор, Картуша, Гр. Уреке, Плопилор, пер. Плопилор, П. Рареш, В. Лупу, М. Г. Гросу, М. Одатюк, «Стругураш».

Потребителей просят запастись водой на время отключений.

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