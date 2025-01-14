В аэропорту Сочи объединили зоны выдачи багажа

Это позволит упростить навигацию, ускорить процесс выхода из терминала и минимизировать жалобы с потерями вещей. Кроме того, благодаря объединению зон, половину сотрудников аэропорта, работающих на этой точке, удалось перевести на другие участки, чтобы избежать избыточного распределения персонала.