В аэропорту Сочи объединили зоны выдачи багажа, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.
Нововведение позволит устранить некогда существовавшие неудобства. Раньше пункты выдачи багажа находились в разных зонах, но теперь их объединили в один общий зал.
Это позволит упростить навигацию, ускорить процесс выхода из терминала и минимизировать жалобы с потерями вещей. Кроме того, благодаря объединению зон, половину сотрудников аэропорта, работающих на этой точке, удалось перевести на другие участки, чтобы избежать избыточного распределения персонала.
Напомним, в самолете Стамбул-Сочи отказало управление передней стойки шасси. Нештатная ситуация произошла вечером 12 января. Командир воздушного судна Sukhoi Superjet 95 авиакомпании «Азимут» доложил об отказе управления разворотом передней стойки шасси и запросил посадку в Сочи. В аэропорту Сочи объединили зоны выдачи багажа, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.