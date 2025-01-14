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В аэропорту Сочи объединили зоны выдачи багажа

Процесс выдачи багажа изменили в аэропорту Сочи.

В аэропорту Сочи объединили зоны выдачи багажа, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.

Нововведение позволит устранить некогда существовавшие неудобства. Раньше пункты выдачи багажа находились в разных зонах, но теперь их объединили в один общий зал.

Это позволит упростить навигацию, ускорить процесс выхода из терминала и минимизировать жалобы с потерями вещей. Кроме того, благодаря объединению зон, половину сотрудников аэропорта, работающих на этой точке, удалось перевести на другие участки, чтобы избежать избыточного распределения персонала.

Напомним, в самолете Стамбул-Сочи отказало управление передней стойки шасси. Нештатная ситуация произошла вечером 12 января. Командир воздушного судна Sukhoi Superjet 95 авиакомпании «Азимут» доложил об отказе управления разворотом передней стойки шасси и запросил посадку в Сочи. В аэропорту Сочи объединили зоны выдачи багажа, сообщает пресс-служба воздушной гавани города.