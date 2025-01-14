118 единиц спецтехники расчищали дороги в Ростовской области

118 единиц единиц техники расчищали дороги в Ростовской области с 12 по 13 января, когда шел мокрый снег. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта региона.
В частности, во время непогоды в уборке задействовали 90 комбинированных дорожных машин, 25 погрузчиков, два автогрейдера и один бульдозер. Кроме того, дорожные бригады очищали остановки и тротуары. Было израсходовано больше 1500 тонн противогололедных материалов.
По данным донского минтранса, принятые меры обеспечили безопасность для водителей и пешеходов. Сейчас работы продолжаются в плановом режиме.