Нижегородская область отмечает 96-летие своего статуса

«Пусть 14 января станет для нижегородцев праздником, напоминающим о том, какую важную роль играет наш регион в истории всей страны! Поздравляю жителей и желаю, чтобы любимая Нижегородская область процветала, становилась все комфортнее, красивее, чтобы у нас с вами было как можно больше поводов для гордости!».