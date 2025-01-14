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Нижегородская область отмечает 96-летие своего статуса

С тех пор регион не раз менял название.

Источник: РИА "Новости"

Нижегородская область отмечает 96 лет с момента, когда ей был присвоен статус области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

С тех пор регион не раз менял название, но именно в этот день началась новая глава в его истории, превратившая Нижегородскую область в один из крупнейших промышленных, научных и интеллектуальных центров России.

«Пусть 14 января станет для нижегородцев праздником, напоминающим о том, какую важную роль играет наш регион в истории всей страны! Поздравляю жителей и желаю, чтобы любимая Нижегородская область процветала, становилась все комфортнее, красивее, чтобы у нас с вами было как можно больше поводов для гордости!».

написал губернатор
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