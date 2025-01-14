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Кубанский колл-центр «Спасай море» принял 53 обращения за сутки

За прошедший понедельник, 13 января, колл-центр «Спасай море» обработал 53 звонка от жителей разных регионов России.

Всего с момента запуска горячей линии организация приняла более 2200 звонков.

Как уточнили в телеграм-канале кубанского Оперштаба, шестнадцать обращений касались участия в волонтёрской деятельности. Добровольцы из Краснодарского края, Москвы, Владивостока, Перми, Ростова-на-Дону, Тулы, Тамбова, Красноярска и Башкортостана интересовались регистрацией, координацией действий, распределением задач, а также расположением штаба и полевых кухонь.

Двенадцать звонков поступили с предложениями по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. Авторами инициатив стали жители Азова, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы, Перми и Новокузнецка. Восемь человек выразили готовность оказать помощь.

Напоминаем, что на горячую линию можно обращаться в дневное время по номеру: 8 (86133) 32574 (с 8:00 до 18:00), а в ночные часы — по номеру: 8 (800) 100−12−21. Подробная информация доступна на официальном портале «Спасай море».

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Анапе колл-центр «Спасай море» зарегистрировал свыше 2,2 тысячи обращений с момента его открытия.

экология