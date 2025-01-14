Кубанский колл-центр «Спасай море» принял 53 обращения за сутки

Напоминаем, что на горячую линию можно обращаться в дневное время по номеру: 8 (86133) 32574 (с 8:00 до 18:00), а в ночные часы — по номеру: 8 (800) 100−12−21 . Подробная информация доступна на официальном портале «Спасай море».