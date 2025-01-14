В Новосибирске получили оборудование для новых направлений исследований рака

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Ученые лаборатории ядерной и инновационной медицины Новосибирского государственного университета (НГУ) получили оборудование, которые позволит проводить доклинические исследования методов терапии рака и нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Приобретенная аппаратура относится к медицинскому классу, лаборатория планирует ее применение прежде всего в исследовательских работах на животных моделях. Речь идет о целом ряде патологических состояний и диагнозов, входящих в спектр научных интересов лаборатории. В частности, ученые смогут вплотную подойти к доклинической оценке эффективности существующих и разрабатываемых методов терапии нейродегенеративных заболеваний», — сообщили в университете.
Как отметили в пресс-службе, эти направления исследований являются уникальными в регионе для потребностей зооветеринарного звена. «Это особенно важно на фоне растущих клинических возможностей ветстационаров», — отметили в вузе.
В лаборатории поступили две линейки приборов. Первая необходима для синтеза новых химических соединений, в том числе препаратов, применяемых для проведения нейтронозахватной терапии рака, обеспечения потребностей в новых соединениях перспективных направлений, например, гипертермии — стойкого повышения температуры тела выше 38,5 градусов, вызванного внешними факторами, затрудняющими теплоотдачу или увеличивающими поступление тепла извне.
Вторая линейка приборов предназначена для анализа гистологических препаратов, с помощью которых оценивается эффективность любого терапевтического воздействия, безопасность препарата или физического метода для здоровой или патологически измененной ткани, а также устанавливаются сами диагнозы по образцам, взятым в результате биопсии или операции.
Среди приборов — цифровой сканер — особый тип светового оптического микроскопа, позволяет получить цифровые копии микропрепаратов вместо предметных стекол. Благодаря этому оборудованию можно будет создавать собственные базы данных для искусственного интеллекта и моментально использовать уже имеющиеся цифровые хранилища сканов, что значительно ускоряет работу морфолога и качественно расширяет доступность используемых дистанционно архивных случаев. В ближайшей перспективе ученые планируют проводить компьютерную оценку и анализ изображений на сканере с применением имеющихся программных модулей.