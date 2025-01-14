В Новосибирске получили оборудование для новых направлений исследований рака

«Приобретенная аппаратура относится к медицинскому классу, лаборатория планирует ее применение прежде всего в исследовательских работах на животных моделях. Речь идет о целом ряде патологических состояний и диагнозов, входящих в спектр научных интересов лаборатории. В частности, ученые смогут вплотную подойти к доклинической оценке эффективности существующих и разрабатываемых методов терапии нейродегенеративных заболеваний», — сообщили в университете.