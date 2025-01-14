Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области

В топе самых высокооплачиваемых вакансий в регионе — врачи. Хирургу с опытом работы от трёх лет предлагают от 130 тысяч рублей в месяц. Сотруднику нужно оценивать состояние больного, проводить лечение, разрабатывать схему послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных осложнений. Работать предстоит по программе «Земский доктор».
На втором месте — водитель категории Е. Специалисту со средним образованием готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. В его обязанности будет входить своевременная доставка груза, а также аккуратное вождение и соблюдение ПДД. Кандидат должен иметь опыт работы на межгороде и водительское удостоверение категории СЕ.
Технолог рыбного производства в Омске может получать от 80 тысяч рублей в месяц. Специалисту нужно контролировать качество процессов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также вести технологическую документацию и проводить декларирование готовой продукции.
Менеджеру по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса предлагают зарплату от 71 тысячи рублей в месяц. Сотруднику предстоит развивать бизнес клиентов из базы, выезжать на переговоры, предлагать клиентам продукты для бизнеса и продавать их, помогая с оформлением. От компании — оплата транспортных расходов, корпоративная мобильная связь, расширенное ДМС и премии.
Начальнику отдела технического контроля (ОТК) готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц. В обязанности специалиста будут входить контроль и повышение качества выпускаемой предприятием продукции, контроль брака, проверка качества используемого сырья и материалов и оформление сопроводительной документации. У кандидата должно быть среднее или высшее техническое образование.