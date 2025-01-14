Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области

На втором месте — водитель категории Е. Специалисту со средним образованием готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. В его обязанности будет входить своевременная доставка груза, а также аккуратное вождение и соблюдение ПДД. Кандидат должен иметь опыт работы на межгороде и водительское удостоверение категории СЕ.