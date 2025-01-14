В Петергофе прощаются с гендиректором Еленой Кальницкой

Елена Яковлевна родилась 6 сентября 1952 года в Ленинграде в семье профессора, доктора технических наук Якова Борисовича Кальницкого. Сначала окончила электротехнический факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова. А потом — Ленинградский госуниверситет по специальности «История искусства».
Защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению, в 2010 году — докторскую по культурологии. В начале своей музейной жизни Елена Яковлевна девять лет служила в Государственном Эрмитаже, в других музеях Петербурга. В 2009 году она стала генеральным директором музея-заповедника «Петергоф».
Как отметил президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, вклад в развитие науки, изучение и сохранение мирового культурного наследия Елены Кальницкой трудно переоценить. Она всегда была источником великих идей и умела воплощать их в жизнь.
За 13 лет под ее руководством провели колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей, дворцов, музеев и фонтанов. Были открыты интерактивный музей-спектакль «Дом игральных карт», историко-культурные проекты «Государевы потехи» и «Петергофские дачники», исторический музейный проект «Ораниенбаум сквозь века», мультимедийное представление в Оперном зале в музее «Картинный дом». В парке Александрия появился детский образовательный центр «Новая ферма».
Много занималась научной деятельностью. Написала замечательную книгу «Театр придворной жизни. Очерки петергофской повседневности». Она подготовила более 200 научных и научно-популярных работ по истории искусства и архитектуры Санкт-Петербурга, русского интерьера и музеефикации исторических памятников.
Елена Яковлевна Кальницкая умерла на 73-м году жизни от тяжелой болезни.
Она была неповторимым и многогранным человеком с потрясающим чувством юмора и любовью к миру. «Любим вас, Елена Яковлевна, и вдохновляемся вами всегда», — написали в соцсетях сотрудники музея-заповедника «Петергоф».
В 2022 году Елена Яковлевна дала интервью «Родине», мы говорили о первом российском императоре и о возглавляемой ею Ассамблее петровских музеев.