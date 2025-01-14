В Петергофе прощаются с гендиректором Еленой Кальницкой

Защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению, в 2010 году — докторскую по культурологии. В начале своей музейной жизни Елена Яковлевна девять лет служила в Государственном Эрмитаже, в других музеях Петербурга. В 2009 году она стала генеральным директором музея-заповедника «Петергоф».