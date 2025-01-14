В Воронежской области выявили первый в году случай бешенства животного

Больное неизлечимой болезнью животное ветеринары обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Молодежная, 5. в селе Бабяково Аннинского района. В связи с этим во всем населенном пункте на три месяца объявили карантин, запрещающий ввоз и вывоз животных, их отправку на убой и снятие шкур, а также проведение мероприятий с их участием.