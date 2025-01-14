В Воронежской области выявили первый в году случай бешенства животного

В наступившем 2025 году на территории Воронежской области уже зарегистрировали первый случай бешенства животных. Об этом сообщило издание «De Facto Воронеж».
Больное неизлечимой болезнью животное ветеринары обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Молодежная, 5. в селе Бабяково Аннинского района. В связи с этим во всем населенном пункте на три месяца объявили карантин, запрещающий ввоз и вывоз животных, их отправку на убой и снятие шкур, а также проведение мероприятий с их участием.