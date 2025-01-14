В Красноярске отпраздновали 90-летие прокуратуры края

Прокуратура Красноярского края была основана в 1935 году, когда в её штате насчитывалось всего три прокурора. Сегодня же количество работников ведомства превышает тысячу. В минувшем году благодаря вмешательству прокуратуры были погашены многомиллионные задолженности по зарплатам, а более 7 тысяч обманутых дольщиков получили долгожданные квартиры.