В Красноярске отпраздновали 90-летие прокуратуры края

В Красноярской краевой филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию прокуратуры региона. Поздравления в адрес сотрудников ведомства прозвучали от прокурора Красноярского края Романа Тютюника и губернатора Михаила Котюкова.
Прокуратура Красноярского края была основана в 1935 году, когда в её штате насчитывалось всего три прокурора. Сегодня же количество работников ведомства превышает тысячу. В минувшем году благодаря вмешательству прокуратуры были погашены многомиллионные задолженности по зарплатам, а более 7 тысяч обманутых дольщиков получили долгожданные квартиры.
Во время церемонии Роман Тютюник и Михаил Котюков выразили благодарность сотрудникам прокуратуры за их активную и результативную работу. Также были вручены государственные и ведомственные награды 33 отличившимся работникам и ветеранам прокуратуры.
«Совместно с командой прокуратуры мы решаем практически все актуальные вопросы, волнующие жителей края. Мы ищем решения для важных задач региона. Уверен, что при сохранении текущего уровня работы мы достигнем значимых результатов», — отметил Михаил Котюков.
Кроме того, трое особо отличившихся сотрудников красноярской прокуратуры были удостоены государственных наград от президента России Владимира Путина.