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В волгоградском ЦПКиО появится огромный фонтан

Сейчас готовится проект устройства современного фонтана.

Как сообщил в своем ТГ-канале директор ЦПКиО Андрей Еркин, на днях он встретился с владельцем и директором фабрики, которая более 40 лет устанавливает по всему миру самые современные фонтаны. За все время своей работы они создали свыше 500 фонтанов.

Андрей Еркин для встречи с главой компании посетил их фабрику в Ханчжоу. Директор мистер Кевин со своей командой поделились передовыми технологиями в создании фонтанов.

В настоящее время китайские специалисты готовят проект устройства большого фонтана для ЦПКиО.

ЖКХ