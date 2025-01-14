В волгоградском ЦПКиО появится огромный фонтан

Как сообщил в своем ТГ-канале директор ЦПКиО Андрей Еркин, на днях он встретился с владельцем и директором фабрики, которая более 40 лет устанавливает по всему миру самые современные фонтаны. За все время своей работы они создали свыше 500 фонтанов.
Андрей Еркин для встречи с главой компании посетил их фабрику в Ханчжоу. Директор мистер Кевин со своей командой поделились передовыми технологиями в создании фонтанов.
В настоящее время китайские специалисты готовят проект устройства большого фонтана для ЦПКиО.