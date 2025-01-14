Спасатели рассказали о поиске пропавшей у горы в Прикамье группы туристов

Сотрудники краевой службы спасения рассказали подробности поиска группы туристов, которая пропала у горы Одинокой в Пермском крае.
Речь идёт о группе из четырёх людей, которые заблудились во время похода 12 января. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что о происшествии сообщил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. Как оказалось, незарегистрированная в МЧС группа пропала в Кизеловском округе во время похода к горе Одинокой. На место были направлены силы Пермской краевой службы спасения. Утром 14 января в ведомстве рассказали подробности спасения людей. По словам спасателей, проведение операции осложнялось не только погодными условиями, но и сложным рельефом. Точное местоположение пропавших туристов спасатели смогли установить ночью 13 января.
«Поисково-спасательные работы проводились в тёмное время суток, в непростых погодных условиях (сильный ветер, большая высота снежного покрова и отсутствием троп), а также на сложном рельефе местности (реки, болота, леса)», — рассказали в краевой службе спасения.
Несмотря на препятствия, сотрудники службы оперативно эвакуировали людей и доставили их в безопасное место.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после спасения людей переместили в близлежащую базу, где к ним прибыли медицинские работники. После осмотра выяснилось, что туристы находятся в удовлетворительном состоянии.