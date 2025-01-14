Спасатели рассказали о поиске пропавшей у горы в Прикамье группы туристов

Речь идёт о группе из четырёх людей, которые заблудились во время похода 12 января. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что о происшествии сообщил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. Как оказалось, незарегистрированная в МЧС группа пропала в Кизеловском округе во время похода к горе Одинокой. На место были направлены силы Пермской краевой службы спасения. Утром 14 января в ведомстве рассказали подробности спасения людей. По словам спасателей, проведение операции осложнялось не только погодными условиями, но и сложным рельефом. Точное местоположение пропавших туристов спасатели смогли установить ночью 13 января.