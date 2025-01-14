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Глава СК РФ обратил внимание на сообщения об отъеме земли у сальских фермеров

Глава СК России взял на контроль жалобы о нарушении прав фермеров в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Проверку по жалобам фермеров в Сальском районе Ростовской области взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

— В СМИ распространили информацию о противоправных действиях в отношении фермеров. Сейчас ведется процессуальная проверка (ст. 286 УК РФ). Председатель СК России поручил доложить об установленных обстоятельствах, — прокомментировали в СК.

Известно, что ситуацией также заинтересовались в прокуратуре. Напомним, ранее сообщалось, что фермеры пожаловались в соцсетях на крупного предпринимателя, который якобы пытается отобрать у людей плодородные земли.