В Челябинской области еще 83 километра трассы М-5 станут четырехполосными

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», пока не известно, когда стартуют работы. Чтобы спланировать сроки строительства, потребуется еще несколько процедур согласования. Тем не менее, дорожники уже планируют дальнейший капремонт трассы. Расширить М-5 до четырех полос рассчитывают на участках с 1670 по 1690 километр, с 1705 по 1727 километр, а также с 1727 по 1750 километр.