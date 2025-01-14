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В Челябинской области еще 83 километра трассы М-5 станут четырехполосными

В Челябинской области хотят продолжить расширение трассы М-5.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области надеются расширить 83-километра трассы М-5 с двух полос до четырех.

Главгосэкспертиза недавно одобрила проект двух этапов работ в Катав-Ивановском и Саткинском районах. Сначала расширят отрезок дороги с 1652 по 1660 километр, потом — с 1660 по 1670 километр.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», пока не известно, когда стартуют работы. Чтобы спланировать сроки строительства, потребуется еще несколько процедур согласования. Тем не менее, дорожники уже планируют дальнейший капремонт трассы. Расширить М-5 до четырех полос рассчитывают на участках с 1670 по 1690 километр, с 1705 по 1727 километр, а также с 1727 по 1750 километр.