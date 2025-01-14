На красноярском острове Молокова построят визит-центр с трибунами

Двухэтажный павильон с трибунами на крыше построят на красноярском острове Молокова около стадиона водно-моторного спорта.
О таких планах на 2025 год заявил мэр Красноярска Владислав Логинов. Для создания проекта из краевого бюджета и в рамках конкурса агентства по туризму региона была выделена субсидия, также из городского бюджета выделено на софинансирование 1,02 млн рублей.
Как сообщили в мэрии, в новом центре оборудуют зону для размещения судов отделения спорта детской спортивной школы, сделают гардероб, тренерскую и учебный класс.
— Это будет с точки зрения секций достаточно комфортно организовано. И с точки зрения общего посещения тоже будут все возможности: и сапы, и катамараны, и все, что с этим связано. Там будем обеспечивать организованный отдых, — отметил глава города Владислав Логинов.
Другая же часть объекта будет отдана под визит-центр для гостей. На прилегающей территории разместят прогулочную зону и площадку с тренажерами. Также есть планы на парковки для прицепов маломерных судов и гидроциклов.
Крыша объекта тоже будет функциональная. Там организуют трибуны, чтобы было комфортно наблюдать за соревнованиями по водно-моторному и парусному видам спорта, а также для отдыха у воды.
Новый объект на острове Молокова будет выполнять задачи и спорта, и туризма. Водно-туристический центр общей площадью около 650 кв. м. планируют построить до конца 2025 года.
Сейчас ведется разработка конкурсной документации, далее планируют объявить торги.