На красноярском острове Молокова построят визит-центр с трибунами

— Это будет с точки зрения секций достаточно комфортно организовано. И с точки зрения общего посещения тоже будут все возможности: и сапы, и катамараны, и все, что с этим связано. Там будем обеспечивать организованный отдых, — отметил глава города Владислав Логинов.