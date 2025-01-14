Через суд Минздрав Башкирии заставили возместить 10-летней девочке-инвалиду траты на лекарства

В Зианчуринском районе Башкирии девочке-инвалиду через суд возместили расходы на лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
10-летняя девочка страдает от тяжелого заболевания и ей необходимы лекарств, которые должна она получать в льготном порядке бесплатно. Тем не менее, в течение всего прошлого года, препараты несовершеннолетней не выдавались, и в связи с этим родителям пришлось самим покупать медикаменты.
Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального Министерства здравоохранения и медицинской организации обеспечить бесперебойное предоставление лекарства и возместить расходы — более 64 тысяч рублей.
— Суд требования удовлетворены, исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
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