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Через суд Минздрав Башкирии заставили возместить 10-летней девочке-инвалиду траты на лекарства

Минздрав Башкирии год не предоставлял лекарства девочке-инвалиду.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии девочке-инвалиду через суд возместили расходы на лекарства. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

10-летняя девочка страдает от тяжелого заболевания и ей необходимы лекарств, которые должна она получать в льготном порядке бесплатно. Тем не менее, в течение всего прошлого года, препараты несовершеннолетней не выдавались, и в связи с этим родителям пришлось самим покупать медикаменты.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального Министерства здравоохранения и медицинской организации обеспечить бесперебойное предоставление лекарства и возместить расходы — более 64 тысяч рублей.

— Суд требования удовлетворены, исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.

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