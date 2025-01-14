Через суд Минздрав Башкирии заставили возместить 10-летней девочке-инвалиду траты на лекарства

10-летняя девочка страдает от тяжелого заболевания и ей необходимы лекарств, которые должна она получать в льготном порядке бесплатно. Тем не менее, в течение всего прошлого года, препараты несовершеннолетней не выдавались, и в связи с этим родителям пришлось самим покупать медикаменты.