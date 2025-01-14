Минниханов вручил Салавату Фатхутдинову орден Дружбы

Орденом Дружбы народный артист Татарстана отмечен за выдающиеся достижения в области музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Кроме того, ему объявлена благодарность Президента России. Он удостоился награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.