Минниханов вручил Салавату Фатхутдинову орден Дружбы

Минниханов отметил большой вклад Фатхутдинова в развитие татарской культуры и искусства, популярность певца среди представителей разных возрастов.
«Вы — настоящий народный любимец, кумир нескольких поколений. Ваши песни знают и любят все», — сказал Раис республики.
Орденом Дружбы народный артист Татарстана отмечен за выдающиеся достижения в области музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Кроме того, ему объявлена благодарность Президента России. Он удостоился награды за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.