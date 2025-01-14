Воронежский ЗАГС назвал популярные и редкие детские имена в 2024 году

Всего за прошедший год в регионе появились на свет 15857 малышей, из них 8203 мальчиков и 7654 девочек. Также родились 183 пары двоен и три тройни. Кроме того, в двух семьях появились на свет тринадцатые дети и двенадцатый ребенок в одной семье.