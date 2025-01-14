Воронежский ЗАГС назвал популярные и редкие детские имена в 2024 году

Всего за прошедший год в регионе появились на свет 15857 малышей, из них 8203 мальчиков и 7654 девочек. Также родились 183 пары двоен и три тройни. Кроме того, в двух семьях появились на свет тринадцатые дети и двенадцатый ребенок в одной семье.
Девочек в 2024 году чаще всего называли София, Мария, Варвара, Ева, Анна, Виктория, Василиса, Алиса, Полина и Арина. Среди мальчиков популярными именами стали — Александр, Михаил, Иван, Матвей, Артем, Максим, Тимофей, Дмитрий, Марк и Лев.
Также родители часто называли своих детей Ксения, Кирилл, Александра, Илья, Вероника, Егор, Милана, Роман, Валерия, Ярослав, Мирослава, Мирон, Дарья, Даниил, Есения, Арсений и Анастасия.
Редкими, а порой и необычными именами стали — Лилит, Дантес, Луна, Тайна, Феврония, Паулина, Радмила, Павла, Мелисса, Легенда, Ратибор, Ермолай, Добромир, Сергий, Кирсан, Потап, Сократ и Кузьма.
В ведомстве отметили, что как ни странно, к редким сейчас можно отнести имена Наталья, Галина, Оксана, Людмила, Валентин, Валерий и Виталий, которые были популярны полвека назад.