«Чуть не уплыли в Неву». Петербуржцы показали коммунальный потоп в Рыбацком

Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр, труба прохудилась на улице Дмитрия Устинова. Вода рекой растеклась по улице и прилегающей к дому территории, в пятом часу утра поднявшись до середины колёс припаркованных автомобилей.
«Чуть не уплыли в Неву», — добавил Александр. По его словам, вода ушла к семи часам утра. До этого времени улицу Дмитрия Устинова перекрывали от Караваевской до Шлиссельбургского проспекта.
Движение восстановлено, но на месте прорыва осталось жерло. Проблем с горячей водой в квартире у Александра не было.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что если горячей воды нет, то необходимо обращаться в управляющую компанию: отопление и горячая вода в ближайшие здания подаются по резервной схеме.
Специалисты «Теплосети» ликвидируют дефект на Караваевской улице, 22. Сейчас аварийно-восстановительные бригады ведут замену поврежденного участка. Ремонт планируют закончить к 00:30 15 января.
«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”. Немедленно покиньте место происшествия», — напоминают в компании.