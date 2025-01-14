Тёплая зима 2024−2025 года угрожает байкальским нерпам

«На самом деле, происходящее сейчас на Байкале не уникально. Бывают такие года, когда лёд встаёт поздно, однако экосистема озера и в том числе объекты животного мира приспособлены к такому развитию событий. Некоторые животные, конечно, используют лёд для передвижения — например, волки или лисы. Последние часто переходят с материковой части на маленькие острова в проливе Малое Море (так, например, пострадала колония краснокнижных ольхонских полёвок, которую пытались искусственно восстанавливать), но отсутствие льда не является катастрофой или каким-то бедствием. Наверное, больше всего от происходящего может пострадать нерпа. Она начинает приносить потомство в феврале — марте, и если к этому времени лёд на Байкале не встанет, его не заметёт снегом, не образуются торосы, то нерпята будут лишены своих естественных убежищ, вследствие чего могут пострадать и даже погибнуть. Но мы всё же надеемся, что к этому времени лёд всё же встанет, хоть и прогнозы пока свидетельствуют о другом. То есть пока под угрозой бедствия только нерпы. Другие животные без потерь могут пережить такое явление, как байкальский ледостав», — заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по науке Светлана Бабина.