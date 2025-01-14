Разработана система выявления предвестников землетрясений

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Ученые Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН разработали вычислительную платформу для оценки предвестников землетрясений на основе данных геоэлектрического мониторинга. Она поможет предсказывать сейсмособытие за несколько недель, сообщил в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности директора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко.
«Выявление предвестников землетрясений — одна из самых серьезных мировых проблем. Вы знаете, какой ущерб бывает от этого. Наши коллеги из научной станции РАН в Бишкеке получают данные о сопротивлении, об электрическом сопротивлении. Вот по ним можно получать данные о предвестниках землетрясений, что мы и сделали», — сказал он, уточнив, что сейчас ученые подали заявку на патентование вычислительной системы и разработанной методики.
По словам ученого, отличие разработанной системы от существующих аналогов в том, что прогнозирование предвестников подземных толчков происходит на основе данных геоэлектрического мониторинга, а не данных о колебаниях. «Напряженность земной коры и ее сопротивление горных пород тесно связаны, и в этом плане наша методика это новый подход», — пояснил он.
Методика была протестирована на Бишкекском геодинамическом полигоне, где в течение более 40 лет работает Научная станция РАН. Под землю пускается мощный ток, после чего мониторинговые станции, которые находятся в удалении от полигона в десятки километров анализируют полученные данные. Разработка ученых позволит предсказывать сейсмособытие за несколько недель, добавил представитель института.