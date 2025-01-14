Разработана система выявления предвестников землетрясений

«Выявление предвестников землетрясений — одна из самых серьезных мировых проблем. Вы знаете, какой ущерб бывает от этого. Наши коллеги из научной станции РАН в Бишкеке получают данные о сопротивлении, об электрическом сопротивлении. Вот по ним можно получать данные о предвестниках землетрясений, что мы и сделали», — сказал он, уточнив, что сейчас ученые подали заявку на патентование вычислительной системы и разработанной методики.